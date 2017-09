Politi beder om hjælp i ny sag om stenkast

FYN: Fyns Politi beder offentligheden om hjælp i sagen om stenkast fra en motorvejsbro.

Politiet opfordrer borgere til at indsende overvågningsvideo, video fra vildtkameraer eller andet, som måske kan hjælpe politiet på spor af gerningsmanden eller -mændene.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

- Der kan gemme sig afgørende spor i sagen på videooptagelser hos private. Derfor opfordrer vi borgerne til at sende os en mail, hvis man har noget sådan liggende.

- Så vil vi kontakte dem, så vi kan få sikret videoen og undersøgt den nærmere, siger politikommissær Ann Kate Pedersen fra Fyns Politi i pressemeddelelsen.

Det var natten til lørdag 9. september, at en eller flere gerningsmænd kastede en sten ned på den fynske motorvej ved Spedsbjergvej.

Politiet anser hændelsen for et bevidst forsøg på manddrab. Ingen blev dog ramt af stenen. En personbil, der kom kørende i østlig retning, nåede at undvige.

Granitstenen, der blev kastet, vejer 39,8 kilo. Fredag har politiet desuden valgt at offentliggøre et nyt billede af stenen, hvor den ikke ligger i en pose.

- Det har flere borgere efterspurgt, fordi det var svært at se detaljerne på den, siger Ann Kate Pedersen.

Det er borgerne i områderne omkring Vissenbjerg, Skallebølle, Langesø, Korup, Tarup, Paarup, Ravnebjerg, Brændekilde og Tommerup, som politiet håber på videoer fra.

Mere præcist er det videoovervågning, hvor der optræder personer eller biler i tidsrummet mellem klokken 01.00 og klokken 05.00 natten til lørdag 9. september.

/ritzau/