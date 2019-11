Flygtede fra psykiatrisk afdeling: Politiet efterlyser bandemedlem med navn og foto

NÆSTVED:Politiet offentliggjorde tirsdag aften navnet på den mand, som er efterlyst efter en flugt fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse.

Onsdag morgen er der intet nyt i sagen, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Manden er således fortsat på fri fod.

Efterlysningen bragte politiet i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om en 24-årig mand, der hedder Hemin Dilshad Saleh. Han er 183 centimeter høj, almindelig til kraftig af bygning, sort kort hår, brun hud og formentlig fuldskæg.

Ser man den pågældende mand eller har oplysninger om, hvor han befinder sig, skal man kontakte politiet på telefon 114.

Man skal ikke selv forsøge at kontakte ham, fortæller politiet.

Ifølge flere medier er Hemin Dilshad Saleh en ledende skikkelse i bandegrupperingen NNV, der har rødder i det ydre Nørrebro i København.

Personale truet med våben

Ved befrielsesaktionen, der skete kort før klokken 17, blev der affyret skud, har politiet oplyst. Ingen blev ramt.

Politiinspektør Kim Kliver fortalte tirsdag aften til TV2 News, at personalet blev truet med et våben, og at der blev affyret skud. Og som følge af postyret lykkedes flugten.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi får hjælp fra de øvrige sjællandske kredse til eftersøgningen af manden samt hans befriere.

Politiet var i flere timer talstærkt til stede ved den psykiatriske afdeling.

- Vi forlod stedet omkring klokken to i nat, siger vagtchef Ole Hald fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi onsdag morgen.

Afdeling for de mest behandlingskrævende

Psykiatrien under Slagelse Sygehus rummer blandt andet flere voksenpsykiatriske afsnit, retspsykiatriske afsnit og sikringsafdelingen.

Sikringsafdelingen er en afdeling for de mest behandlingskrævende psykisk syge patienter i Danmark - herunder personer, som er dømt til behandling i forbindelse med straffesager.

Denne afdeling samt de øvrige psykiatriske afsnit er placeret i et område ved siden af resten af Slagelse Sygehus tæt på Vestmotorvejen.

Det er uvist, hvilken af de psykiatriske afdelinger manden er flygtet fra.

De personer, der skal have hjulpet Hemin Dilshad Saleh med at flygte, er også på fri fod.

/ritzau/