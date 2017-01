Is og sne har sænket hastigheden

Han beskrives som 175-180 cm. høj, slank af bygning med kort, gråt hår. Han bærer briller og er iført en lang, grå frakke, et stribet halstørklæde, mørkeblå bukser og sorte sko.

Politiet er i øjeblikket ude i området for at lede efter den 87-årige.

- Det er koldt derude, så vi vil gerne have fundet ham hurtigt, siger vagtchefen.

