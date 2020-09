Politi finder fem døde børn i lejlighed

SOLINGEN:Tysk politi har fundet ligene af fem børn i en lejlighed i den vestlige by Solingen.

Det oplyser en talsmand for politiet ifølge det tyske medie Bild.

Det er fortsat meget sparsomt med oplysninger om sagen.

Polititalsmand tilføjer, at huset, hvor ligene blev fundet, ligger i Hasselstrasse.

Solingen ligger nord for den tyske millionby Köln.

På Bilds onlinemedie kan man se et billede af tre ambulancer, der er parkeret uden for et lejlighedskompleks.

Ifølge Bild var det børnenes bedstemor, der ringede til politiet. Ifølge bedstemoren er det børnenes 27-årige mor, der står bag drabene på de fem børn.

Efter anmeldelsen kørte politiet til adressen og fandt de fem børn døde.

Børnene var en, to, tre, seks og otte år gamle, skriver Bild.

Ifølge Bild forsøgte moren at begå selvmord ved at springe ud foran et tog i Düsseldorf klokken 13.47 torsdag eftermiddag.

Hun blev slemt kvæstet, men overlevede selvmordsforsøget og er ifølge Bilds oplysninger i politiets varetægt.

En 11-årig søn blev fundet uskadt hos bedstemoren, skriver Bild.

Torsdag eftermiddag arbejder politiets efterforskere med tekniske undersøgelser på gerningsstedet.

Politiet ønsker ikke at gisne om de nærmere detaljer i sagen.

- Vi kan ikke sige noget om motivet. Vi skal først have afhørt moren, siger en talsmand til Bild.

Ingen politikilder har endnu bekræftet Bilds oplysninger.

/ritzau/