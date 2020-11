Politi fokuserer på biler og trailer efter kvindes forsvinden

NORDSJÆLLAND:Nordsjællands Politi beder nu borgerne om hjælp til oplysninger om to biler og en trailer i forbindelse med 43-årige Maria From Jakobsens forsvinden.

Hun forlod sit hjem på Nialsvej i Frederikssund 26. oktober og er ikke set siden. Sagen efterforskes som en drabssag, og en 44-årig mand sidder varetægtsfængslet i sagen.

- Vi vil meget gerne høre fra borgere, som i perioden fra den 25. oktober til den 4. november har set en hvid Chevrolet Spark eller en grå Suzuki Baleo og eventuelle personer i eller omkring bilerne på Rødkildevej og Frederikssundsvej i København, ved et sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland eller ved en genbrugsplads et sted på Sjælland, siger efterforskningsleder Lau Lauritzen i en pressemeddelelse.

- Den grå Suzuki har anhængertræk og kan muligvis have haft en trailer med sig, lyder det fra efterforskningslederen.

Chevroleten har nummerpladen AK 82 345, mens Suzukien har CH 78 908. Traileren har registreringsnummer BM 54 47 og er af mærket Variant.

Politiet er i besiddelse af bilerne og traileren, og på baggrund af privat overvågning, trafikkameraer og lignende har politiet en viden om, hvor køretøjerne har været.

- Nogle gange opstår der sorte huller, hvor der ikke er overvågning fra A til B, og et køretøj eller mistænkte derfor er væk et stykke tid. Der har vi brug for vidner til at finde ud af, om de har set bilen på et tidspunkt, så vi kan se, hvordan det passer ind i vores puslespil, siger Lau Lauritzen.

Ifølge efterforskningslederen er der tale om en speciel sag, idet den begyndte som en sag om en savnet person og derfra udviklede sig til en drabsefterforskning for en uge siden.

- Det er ikke usædvanligt, at en person forsvinder, og 80-90 procent vender tilbage igen. Nogle gør ikke af forskellige årsager. Men hvis man i forbindelse med undersøgelsen af, hvor de kan være rejst hen, får nys om, at der kan ligge en forbrydelse bag, flytter sagen afdeling til personfarlig kriminalitet, siger Lau Lauritzen.

I søndags blev huset på Nialsvej afspærret, og mandag blev en 44-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Han nægter sig skyldig i sigtelsen om drab.

Politiet oplyser, at politiets teknikere ud over huset på Nialsvej også foretager undersøgelser i et sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland.

- Vi skal finde ud af, hvor hun er, og i den forbindelse mener vi, det vil være nærliggende at undersøge sommerhuset, siger Lau Lauritzen.

- Hvis en familie ejer et sommerhus, flere huse, en lejlighed eller lignende, så arbejder vi ud fra det.

I løbet af onsdagen har politiet fået en række tip, og flere af dem er ved at blive undersøgt. Det er dog fortsat interesseret i at høre fra folk, der måtte have informationer i sagen.

