Politi forpurrede plan om at bombe Times Square

USA: Tre mænd er anholdt og anklaget for at planlægge et bombeangreb for Islamisk Stat (IS) i New York City.

De mistænkte havde udset sig millionbyens centrale plads Times Square, undergrundsstationer samt koncertsteder som mål for angrebet, der skulle have fundet sted i sommeren 2016.

Men angrebet blev forpurret af politiet, oplyser anklagemyndigheden på Manhattan.

En af de tre mistænkte, en 19-årig canadisk statsborger, har været tilbageholdt i USA siden maj 2016, da han blev anholdt i New Jersey.

Samme dag havde han købt materialer i Canada til at fremstille en bombe, inden han krydsede grænsen til USA.

Han havde forinden fortalt en politiagent, som udgav sig for at være tilhænger af Islamisk Stat, at han ønskede at "skabe det næste 11. september" - en reference til flyangrebene mod World Trade Center i New York i 2001.

En bilbombe skulle således detoneres på Times Square, og koncerter skulle angribes med våben, fortalte han til undercover-betjenten.

Den unge canadier erklærede sig i oktober 2016 skyldig i at have planlagt et terrorangreb, oplyser anklagemyndigheden.

Af hensyn til den videre efterforskning blev sagen på det tidspunkt holdt hemmelig.

De to andre mistænkte blev efterfølgende anholdt uden for USA i henholdsvis Pakistan og Filippinerne.

De amerikanske myndigheder forventer, at de vil blive udleveret til retsforfølgelse i USA.

Bliver de kendt skyldige i de mest alvorlige af anklagerne, risikerer de en fængselsstraf på livstid.

Den ene af de to er en 19-årig amerikansk statsborger med bopæl i Pakistan. Ifølge anklagemyndighederne var hans tiltænkte rolle at rejse til New York for at hjælpe med at udføre angrebene.

Den anden, en 37-årig filippinsk statsborger, er anklaget for at bidrage økonomisk, til at angrebene kunne føres ud i livet.

