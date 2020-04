Politi gennemfører aktion mod muligt terrorangreb

KØBENHAVN:PET og Københavns Politi har torsdag udført en politiaktion i København.

Baggrunden for aktionen er en mistanke om, at terrorangreb med militant islamistisk motiv var under forberedelse.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har indkaldt til pressemøde klokken 16.30 ved Politigården i København.

Ved pressemødet vil chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns Politi og chefpolitiinspektør Flemming Drejer, operativ chef i PET, være til stede.

Hos Københavns Politi vil man ikke oplyse mere om aktionen forud for pressemødet.

Det er den anden store antiterroraktion i Danmark på mindre end et halvt år.

I en storstilet aktion den 11. december blev 20 mænd og kvinder anholdt flere steder i landet i to terrorsager med forskellige sigtelser.

Den ene sag handler om fremstilling af bomber, mens den anden handler om forsøg på anskaffelse af våben.

I alt syv personer sidder varetægtsfængslet i de to sager.

/ritzau/