Politi: Højt sikkerhedsniveau under karnevalet

AALBORG: Der vil igen i år være et højt sikkerhedsniveau under Aalborg Karneval - herunder terrorsikring med lastbiler, som kunne ses i gadebilledet for første gang sidste år.

Det generelle trusselsniveau i landet er nemlig uændret, og derfor vil karnevalet igen være pakket ind i det samme høje beredskab som sidste år.

- Der er ingen ændringer i trusselsbilledet, og derfor vil vi køre det samme setup som sidste år. Dog med enkelte justeringer, som jeg ikke vil løfte sløret for, siger politiinspektør Ole Kristensen.

Det betyder blandt andet, at lastbiler og vil blokere indfaldsvejene til optoget. Lastbilerne blev kørt i stilling sidste år, efter flere terrorangreb i Europa, hvor biler og lastbiler blev brugt som våben.

Massiv videoovervågning

Derudover vil politiet have et vågent øje med hele folkefesten. Der bliver nemlig opsat kameraer langs alle ruterne, i Kildeparken og der vil være overvågning fra luften, så politiet hele tiden kan holde øje med slagets gang.

Præcist hvor mange kameraer politiet har i drift denne dag, vil Ole Kristensen dog ikke afsløre.

- Men vi har så mange, at vi kan se det hele, siger han.

Kameraerne har dels en operativ effekt og er samtidig et vigtigt redskab i en eventuel efterforskning.

- Vi bruger dem til at være på forkant med, hvad der sker. På den måde kan vi følge med, hvis der opstår noget, vi skal reagere på, siger han.

- Og så er det jo et fremragende efterforskningsredskab, som kan bruges til at finde en gerningsmand, men også som bevis i retten.

Der vil være betjente både i og omkring karnevalsoptoget, men det er en hemmelighed, hvor mange betjente, der er på gaden den dag, fortæller Ole Kristensen.

Politiet vil igen i år have fokus på blandt andet tissende gæster og narko i festen.