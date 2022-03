En er anholdt og to er bragt på hospital fra gymnasium i Malmø

MALMØ:To sårede personer blev kørt på hospitalet, og en person blev anholdt, efter at politi og ambulancer sent mandag eftermiddag blev kaldt ud til en gymnasieskole i Malmø, hvor der var meldinger om alvorlig kriminalitet.

Der er ud på aftenen ingen detaljerede oplysninger om de to såredes tilstand.

Rektoren på gymnasiet sagde tidligere på aftenen, at der "foregik dødelig vold" på skolen.

- Dette er fuldstændigt forfærdeligt, sagde rektor Fredrik Hammensjö ved Malmø Latinskole, en gymnasieskole med omkring 1100 elever.

- Jeg ved kun, at der foregår dødelig vold på skolen. Jeg ville ønsker, at jeg vidste mere. Jag befinder mig lige nu i Göteborg, men jeg kommer til Malmø så hurtigt som muligt, sagde han til Aftonbladet sent mandag eftermiddag.

Et stort antal politifolk og flere ambulancer rykkede ud til stedet. Men efter forholdsvis kort tid kom oplysningerne om, at to personer var på vej til hospitalet, og en tredje var anholdt.

Politiet sagde, at situationen var under kontrol. Der var ingen mistanke om, at andre personer var involveret.

Politiet ville mandag aften ikke oplyse detaljer om, hvad der var sket, eller hvad der lå til grund for det.

- Vi indhenter nu en masse udsagn fra vidner, siger en talsmand for politiet.

Politiet blev varslet om hændelsen klokken 17.12 mandag. Da befandt sig stadig elever på skolen, som blandt andet var i færd med at forberede sig på en musical.

– Der skete noget alvorligt i skolens lokaler, men flere informationer har vi ikke nu, sagde politiets pressetalsperson Rickard Lundqvist til Aftonbladet.

Elever på skolen siger til journalister, at politiet med skydevåben i hænderne beordrede skolen rømmet.

- Men vi ved ikke, hvad der er sket, sagde flere elever til SVT.

