Politi i Marokko har foretaget ni nye anholdelser i drabssag

KØBENHAVN: Myndighederne i Marokko har foretaget yderligere ni nye anholdelser som led i efterforskningen af drabene på en dansk og norsk kvinde. Det beretter politiet til nyhedsbureauet AFP.

Marokkansk politi oplyser til Ekstra Bladet, at de ni personer er fra fem forskellige byer.

Tidligere er fire personer anholdt for drabene. Overfor Ekstra Bladet beskriver politiet dem som "hovedmistænkte".

Byerne, hvor de ni er anholdt, strækker sig fra nord til syd, oplyser den marokkanske politienhed BCIJ til Ekstra Bladet. Det drejer sig blandt andet om byerne Marrakesh, Sessaouira, Sidi Bannour og Tanger.

De ni er anholdt, fordi politiet mistænker dem for at være en del af personkredsen omkring de fire hovedmistænkte.

Politiet fortæller videre til Ekstra Bladet, at de ni personer angiveligt havde planer om at udføre flere forskellige angreb. Der er blandt andet beslaglagt materiale, som marokkansk politi mener kan bruges til at lave bomber.

Den 24-årige danske Louisa Vesterager Jespersen fra Ikast og hendes norske veninde, 28-årige Maren Ueland fra byen Bryne, blev mandag fundet dræbt i Marokko.

De to kvinder var på en månedlang ferie i landet for blandt andet at vandre. De blev fundet dræbt nær deres telt i et populært turistområde i nærheden af landsbyen Imlil i Atlasbjergene

Den marokkanske anklagemyndighed siger, at de anholdte har forbindelse til en unavngiven terrororganisation. Myndighederne efterforsker dobbeltdrabet som en terrorhandling.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) oplyser, at videoen og den foreløbige efterforskning ifølge de marokkanske myndigheder peger i retning af, at drabene muligvis kan relateres til den militante gruppe Islamisk Stat (IS).

Torsdag kom en video frem med fire mænd, der sværger troskab til IS. Ifølge marokkanske myndigheder er de fire mænd i videoen de fire hovedmistænkte.

