Politi: Indbrudsbande løs i Vendsyssel

VENDSYSSEL: Frederikshavn og Brønderslev kommuner har været hårdt ramt af indbrud den forgange weekend.

14 gange brød ukendte gerningsmænd ind i huse, og både fremgangsmåden og valgte af tyvekoster var ens, og det får politiet til at mistænke, at en gruppering er på spil i øjeblikket.

- Det er et modus, vi tidligere har set ved omrejsende kriminelle grupperinger. Og vi har ikke set denne type indbrud i et stykke tid, så det forstærker vores vurdering af, at der er tale om en gruppering af omrejsende kriminelle, der er på spil, siger politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Hjørring.

Samme valgt af tyvekoster

Otte af indbruddene var i Frederikshavn, mens der var fire i Brønderslev, et i Sæby og et i Dronninglund.

Indbruddene er sket mellem fredag og søndag, og gerningsmændene er hovedsageligt slået til i aftentimerne mellem klokken 17, når der er blevet mørkt, og frem til omkring klokken 23.

Hver gang har tyvene brudt et vindue eller en dør op, og derefter stjålet stjålet smykker, kontanter og computere.

Beboer var hjemme

Ved et af indbruddene var beboeren faktisk hjemme. På Svalevej listede gerningsmændene sig ind i en ældre kvindes soveværelse og stjal smykker fra et smykkeskrin, mens kvinden var hjemme, fortæller Peter Skovbak.

Politikommissæren opfordrer borgere til at være opmærksomme på mistænkelige forhold i deres lokalområde, og ringe til politiet på telefon 114, hvis man ser noget mistænkeligt.

I sidste uge var det Jammerbugt, der var hårdt plaget af indbrud. Her var det samme fremgangsmåde og valg af tyvekoster, og her var der også mistanke om, at det var omrejsende kriminelle, der var på spil. Og noget kunne tyde på, at tyvene nu er rejst videre. Der har nemlig stort set ikke været indbrud i Hjørring og Jammerbugt kommuner.

Dog blev der begået et enkelt indbrud i en villa på Heimdalsvej i Sindal søndag aften, hvor et vindue blev opbrudt, og tyvene stjal en computer og et kamera, oplyser politikommissær Kenneth Ginnerup, Nordjyllands Politi i Hjørring.