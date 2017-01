NORDJYLLAND: Politiet holder i denne uge ekstra øje med skolevejene, hvor både biler og cykler vil blive kontrolleret.

Kampagnen er en del af en landsdækkende kontrol på skoleveje. Politiet havde i august en lignende kontrol, og der blev hele 6.202 bilister sigtet for at køre for stærkt ved skolerne.

- Der er for høj fart involveret i mange trafikulykker. Netop nu hvor det er mørkt, og sigtbarheden er dårlig i morgen og eftermiddagstimerne, er det ekstra vigtigt at være opmærksom og overholde fartgrænserne. Derfor gennemfører vi kontrollerne på skolevejene i den kommende uge for at passe på skolebørnene, siger Erik Terp Jensen, chef for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Under kontrollerne vil politiet også holde øje med at de cyklende skolebørn overholder færdselsreglerne og passer på sig selv i trafikken. Politiet vil f.eks. tjekke om børnene taler i håndholdt mobil, mens de cykler, har husket cykellygterne og at de ikke går eller cykler over for rødt.

Kontrollen ved skolerne kører fra mandag til fredag 20. januar