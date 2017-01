USA: Politiet i Alaska inddrog sidste år et håndvåben fra den 26-årige mand, der nu er sigtet for at have dræbt fem personer i lufthavnen i Fort Lauderdale fredag.

I sidste måned leverede politiet dog håndvåbnet tilbage til manden, efter en mentalundersøgelse havde slået fast, at han ikke var psykisk syg.

26-årige Esteban Santiago har tidligere vist tegn på psykiske lidelser, og efterforskere er i øjeblikket i færd med at undersøge, om det har spillet en rolle i masseskyderiet i Florida.

Martin Ritzman, der står i spidsen for det føderale politi, FBI, i Anchorage, siger, at Esteban Santiago i november ankom til kontoret og fortalte, at hans hjerne blev kontrolleret af en amerikansk efterretningstjeneste.

Herefter blev han sendt videre til det lokale politi, der gennemførte en mentalundersøgelse af Santiago.

- Santiago havde terroristiske tanker og troede, at han blev påvirket af Isis (den militante bevægelse Islamisk Stat, red.), siger politichef i Anchorage Christopher Tolley på et pressemøde lørdag.

Håndvåbnet, der blev konfiskeret i forbindelse med undersøgelsen, blev leveret tilbage til Esteban Santiago tidligt i sidste måned, oplyser politichefen.

Han understreger ved samme lejlighed, at det endnu er uvist, om det var samme våben, der blev brugt under fredagens skyderi i Florida.

Myndighederne oplyser, at våbnet blev leveret tilbage til Esteban Santiago, fordi han ikke blev diagnosticeret som mentalt syg.

- Så vidt jeg ved, er dette ikke en person, som burde have fået et forbud (mod at bære våben, red.) baseret på den viden, de havde, siger den føderale statsadvokat Karen Loeffler.

Efterforskere i sagen har endnu ikke udelukket, at terrorisme kan være motivet bag skyderiet i Florida.

/ritzau/