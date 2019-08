Politi: Norsk mand fra nærmiljøet angreb moské

OSLO: Politiet i Norge mistænker en norsk mand bosat i nærmiljøet for at stå bag et skudangreb lørdag mod en moské i kommunen Bærum.

Det siger politiet ved en pressebriefing.

- Oslos politi rykkede efter en besked klokken 16.07 massivt ud til moskéen, da der var meldinger om, at der var affyret skud. Det var uvist, hvad der var sket, siger afdelingsleder Rune Skjold ifølge den norske avis Aftenposten.

- Da vi kom derhen, var der en person, som de, der var til stede, havde overmandet. De havde styr på gerningsmanden, siger han.

Gerningsmanden nåede at skyde en person, inden han blev stoppet. Det er uvist, hvordan den ramte persons tilstand er.

Den mistænkte er i politiets varetægt. Han har ikke nogen kriminel baggrund, men har tidligere været i kontakt med politiet.

Det siger Rune Skjold uden at gå yderligere i detaljer.

- Det er en norsk borger med norsk baggrund. Han er bosat i nærmiljøet, lyder det fra afdelingslederen.

Det vides ikke, hvad motivet bag angrebet var.

Skudepisoden fandt sted i Al-Noor Islamic Centre.

Politiet meddelte første gang om skyderiet klokken 16.42.

Ifølge moskéens forstander, Irfan Mushtaq, var gerningsmanden iført en hjelm og uniform, da han gik til angreb.

- Et af vores medlemmer er blevet skudt af en hvid mand med hjelm og uniform, siger han til lokalavisen Budstikka ifølge den norske avis VG.

Til den norske avis Aftenposten siger forstanderen:

- En person klædt i en uniform og med to pistoler kom ind i moskéen. Han begyndte at skyde rundt, men heldigvis lykkedes det for et af vores medlemmer at overmande gerningsmanden.

Politiet oplyser ved pressebriefingen, at det vil overveje, om der er behov for at styrke sikkerheden søndag i forbindelse med den muslimske højtid eid.

Den norske statsminister, Erna Solberg, mener, at det er for tidligt at spekulere i motivet bag angrebet.

- Der er stadig meget, vi ikke ved om hændelsen, men politiet siger, at de har styr på situationen, og at gerningsmanden er pågrebet, siger hun.

/ritzau/NTB