Politi og brandvæsen beskudt med nytårsraketter

SJÆLLAND: Både politi og brandvæsen har oplevet at blive beskudt med nytårsfyrværkeri sent søndag aften flere steder på Sjælland.

Der er tale om en adfærd, som Danske Beredskaber mandag på Twitter kalder "fuldstændig vanvittig".

I Slagelse Kommune er Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi i tre tilfælde blev angrebet nytårsaften.

- Det er sket, når vi er kommet til områder på grund af andre anmeldelser. Når vi så er kommet derud, så er der nogle, der vil lave ballade, siger Ole Hald, vagthavende ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Kort efter midnat arbejdede politiet stadig ved Byskovvej i Slagelse, hvor der var blevet kastet fyrværkeri efter politiet.

En 15-årig er blevet anholdt og sigtet for vold mod politiet for at kaste en raket og nogle romerlys mod en patruljebil, oplyser politiet mandag formiddag.

Snuppet af politihund

I Roskilde affyrede nogle unge raketter mod brandvæsnet, der var rykket ud til Rønnebærparken og Æblehaven for at slukke ild i skraldespande.

En af de unge blev standset af en politihund, og han er nu sigtet efter ordensbekendtgørelsen.

- Det fik sat en stopper for det, men vi har haft området under skærpet tilsyn, siger vagtchef Henrik Olesen, Midt- og Vestsjællands Politi.

På den københavnske vestegn har politiet i flere tilfælde været tilkaldt i forbindelse med tilsvarende ugerninger.

I alt har der nytårsaften været fem tilfælde i politikredsen, hvor unge har affyret fyrværkeri mod brandvæsnet og også mod politiet, der har været tilkaldt for at assistere brandfolkene.

- I Taastrup, Hvidovre og Albertslund har der været sager, hvor unge har affyret fyrværkeri mod brandvæsnet og politiet, siger vagtchef Torben Wittendorff, Københavns Vestegns Politi, mandag formiddag.

- Jeg kan ikke huske, at jeg har oplevet det før i nytårsaftenregi, og det er bestemt ikke hensigtsmæssigt, at de forhindrer folk i at udføre deres arbejde og redde liv, siger vagtchefen.

Det er ikke lykkedes Københavns Vestegns Politi anholde nogen i forbindelse med episoderne.

I København har politiet et enkelt tilfælde, hvor brandfolk er blevet beskudt med fyrværkeri, men i Jylland har der tilsyneladende kun været et par sager i Aarhus.

Brandvæsnet oplyser til stiften.dk, at brandfolk er blevet beskudt nogle gange i Rosenhøj og Gjellerup.

I Aarhus er tre unge imidlertid blevet anholdt og sigtet for at bringe andres liv i fare, fordi de skød en større raket og fyrværkeribatterier ind i en menneskemængde, der var forsamlet på Store Torv for at fejre nytår.

De ventes at blive sat på fri fod igen, når politiet har afhørt dem.

/ritzau/