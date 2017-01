NORDJYSKE Plus

Der er risiko for pletvis is- og sneglatte veje. #Kørforsigtigt pic.twitter.com/eLJ1AT5ynx

NORDJYLLAND: Både DMI og politiet advarer om risiko for glatte veje mandag morgen efter en isnende kold nat med frostgrader.

