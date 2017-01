VEJGAARD: Selvom Nordjyllands Politi stadig mangler det afgørende gennembrud i efterforskningen af mordbranden i Vejgaard, så har politiet gode spor der peger i en konkret retning.

Det fortæller vicepolitiinspektør Frank Olsen, der, af hensyn til efterforskningen, ikke ønsker at løfte sløret for, hvilke spor politiet har.

- Vi er ikke på bar bund i sagen, og vi arbejder fortsat med en række spor og vidneafhøringer. Vi har gode spor i sagen, og de peger i en retning, siger Frank Olsen.

Voldsom mordbrand

En mand og en kvinde blev dræbt i den eksplosionsagtige brand i et bordel på Heimdalsgade 10. januar. Flere vidner så efterfølgende en gruppe på fem til syv maskerede personer stikke af fra stedet.

En af de formodede gerningsmænd havde selv ild i tøjet, og fik endda hjælp af et vidne til at slukke ilden. Gruppen er ikke set siden, og politiet havde i begyndelsen ingen indikation om, hvem hverken ofre eller mulige gerningsmænd kunne være.

Men nu begynder efterforskningen altså at tegne et billede, ligesom politiet nu har en formodning om, hvem de to ofre er.

Ikke endeligt identificeret

De to dræbte er dog stadig ikke endeligt identificeret, fortæller Frank Olsen.

- Men vi har en formodning om, hvem ofrene er, men mere kan jeg ikke sige, før de er endeligt identificeret, siger Frank Olsen.

På grund af ofrenes skader har det været vanskeligt at identificere dem, men Frank Olsen vurderer, at politiet i næste uge får at vide, hvem de to dræbte er.