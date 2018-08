Politi på bar bund i voldtægtssag fra Dana Cup

HJØRRING: Politiet leder fortsat efter gerningsmanden til en voldtægt af en blot 14-årig pige, der blev begået 27. juli under en fest ved Dana Cup.

Indtil videre har politiet kun fået en henvendelse i sagen, siden der onsdag blev sendt et signalement ud af den formodede voldtægtsmand.

Henvendelsen kom fra et vidne, der kan have set gerningsmanden.

- Men har ikke ledt os videre, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen, Nordjyllands Politi.

Kan være rejst ud af landet

Et af kendetegnene ved gerningsmanden var, at han var engelsktalende. Derfor arbejder politiet også med, at han kan have forladt landet, fortæller Frank Olsen.

- Vi har en formodning om, at han ikke er dansk statsborger. Men vi ved ikke, om han har deltaget i Dana Cup og er rejst ud af landet, men det indgår selvfølgelig i efterforskningen, siger han.

Den 14-årige pige deltog fredag aften i sidste uge i nogle festligheder omkring Vendia-hallen, men på tidspunkt forlod hun området for at lede efter en veninde.

Omkring Thomas Morrildsvej mødte hun to unge mænd. Den ene forlod dog stedet, mens den anden mand sammen med pigen gik hen til et telt, hvori han voldtog pigen.

Manden forsvandt derpå fra gerningsstedet, Sportspladsen Landlyst, mens pigen tog kontakt til en veninde og en vagt ved Dana Cup. Herefter blev politiet kontaktet.

Gerningsmanden beskrives som:

Mørk af udseende, cirka 17 år, 185 centimeter høj, muskuløs, kortklippet og sort, krøllet hår i siderne og nakken, iført sort cowboyjakke, sorte cowboybukser og hvid t-shirt, engelsktalende.

Har man oplysninger i sagen, kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 114.