NORDJYLLAND: Som et led i en landsdækkende indsats vil Nordjyllands Politi i næste uge have rettet et særligt skarpt øje mod bilister og cyklister, der bruger mobiltelefonen, mens de kører/cykler.

Indsatsen sker som opbakning til den aktuelle kampagne, "Kør bil, når du kører bil", som Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension har stået bag. Den har igennem de seneste uger sat fokus på uopmærksomhed i trafikken.

I Nordjylland vil betjentene være særligt opmærksomme på både brug af mobiltelefon, manglende sikkerhedssele og generel uopmærksomhed i trafikken.

- Vi kommer også til at lave kontroller, hvor vi vil tage opstilling på forskellige strækninger, siger politikommissær Jan Stagsted.

Uopmærksomhed koster dyrt

De seneste fem år har 354 mennesker mistet livet i trafikken fordi de enten selv eller andre var uopmærksomme: Dertil kan lægges et stort antal af tilskadekomne, som ikke er opgjort, oplyser Rigspolitiet.

Og i løbet af januar i år er der blevet givet mere end 3400 bøder for at tale i mobiltelefon i trafikken. Det ligger højere end det månedlige gennemsnit i 2016 på 2640.

Fortsætter tendensen i år, vil antallet af bøder nå op på niveau med 2015, hvor der blevet givet over 40.000.

- Sørg nu for at få selen på, og hold ind til siden, hvis du skal tale i telefon. Vær opmærksom på trafikken, og lad nu være med at lave alt muligt andet, lyder opfordringen fra Jan Stagsted.

Det koster 1500 kroner i bøde at tale i mobiltelefon mens man kører bil, bus, cykel, knallert eller lastbil, og det samme må man punge ud, hvis man glemmer selen.

Fakta Så mange fik bøder for at tale i mobil i trafikken Nordjylland - 3.099 Østjylland - 3.404 Midt- og Vestjylland - 2.551 Sydøstjylland - 4.295 Syd- og Sønderjylland - 1.916 Fyn - 3.087 Sydsjælland og Lolland-Falster - 1.661 Midt- og Vestsjælland - 2.488 Nordsjælland - 1.560 Københavns Vestegn - 2.669 København - 5.008 Bornholm - 166 Total - 31.675 Tallet er faldene i 2015 blev der givet 40.947 bøder og i 214 var det tal 43.661 Kilde: Rigspolitiets Nationale Færdselscenter