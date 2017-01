Det oplyser vagtchef Jan Hedager.

- Klokken 10 minutter over to får vi en melding fra Københavns Politi om, at bilisten er kørt ind i vores distrikt. Vi eftersætter straks, og det ender med at vare 29 minutter i alt, siger han.

Bilisten nægter at stoppe, og han kører flere gange imod færdselsretningen på store, trafikerede veje.

- Han kører mod færdselsretningen på Helsingørmotorvejen og fra Lyngbyvej op ad Kongevejen mod Holte, siger Jan Hedager.

Forhjul punkterer

Derfra kører manden mod Blovstrød, hvor han formår at vende sin bil. Politiet får dog lagt hindringer ud, så flugtbilens forhjul punkterer.

- Men han fortsætter bare med gnistrende fælge. Så kører han ned til Virum i den modsatte vejbane.

Manden har på dette tidspunkt en del patruljer efter sig. Han kører mellem 110 og 150 kilometer i timen, oplyser politiet.

Han fortsætter mod nord, og politiet ender med at lave en bevidst påkørsel på Hornbækvej ved Kvistgård.

Manden slipper med mindre skader, og politiet kan konstatere, at han er voldsomt beruset.

- Vi undersøger, om han er påvirket af andet. Han er kørt til skadestuen i Hillerød, og der er blevet taget prøver.

Bevidst fare

Det viste sig, at den 32-årige mand havde en kvinde med sig i bilen. Hun er også i politiets varetægt.

- De er ikke afhørt endnu. Vi mener bestemt, at manden skal fremstilles for at udsætte folk for bevidst fare, siger Jan Hedager.

Det er ikke besluttet, om kvinden skal fremstilles.

- Det er en meget lang strækning, han har kørt i den forkerte vognbane. Vi har god videodokumentation og bevismateriale. Men det er først og fremmest meget heldigt, at ingen kom til skade, siger vagtchefen.

