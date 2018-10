Chauffører boede i slum: Politiet ransager vognmandens kontorer

PADBORG: Politiet har tirsdag eftermiddag og aften gennemført en ransagning af kontorerne hos Vognmandsfirmaet Kurt Beier A/S i Padborg. Det fortæller TV SYD.

Hele dagen har politiet og andre myndigheder været på aktion i Padborg hos Kurt Beier Transport.

I den forbindelse er 22 filippinske og fire srilankanske chauffører frivilligt taget på politistationen til afhøring.

Myndighederne kigger på, om arbejds- og opholdstilladelser har været på plads for de chauffører, der har boet i en lejr, der er kritiseret for tvivlsomme forhold.

Politiet kigger desuden på, om reglerne for menneskehandel er overtrådt.

- Vi er lige nu i gang med en ransagning af kontorer og administration i vognmandsfirmaet her i Padborg for at afdække, hvad der er foregået, og om der er tale om menneskehandel, siger politiinspektør Brian Fussing, Udlændingekontrolafdelingen under Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Politiet og de øvrige myndigheder er af den opfattelse, at der er konstateret forhold, der sammen med forklaringer fra chaufførerne, giver anledning til yderligere undersøgelse.

Ifølge 3F har chaufførerne opholdt sig i en lejr, der ikke var egnet til beboelse.

Det fortæller Jørgen Christensen. Han er brancheformand for transport i 3F Aabenraa.

- De har boet under kummerlige forhold. Det er en trailer med en presenning op over, og så har de en skummadras liggende i bunden af traileren.

- Det er forfærdeligt i det her kolde vejr, vi har haft på det seneste. Det er ikke forhold, jeg ville byde min værste fjende, siger han.

Ritzau har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Kurt Beier Transport. Firmaet har chaufførerne ansat via et selskab i Polen.

Undersøgelserne, der har stået på det meste af tirsdagen, har mundet ud i en mundtlig advarsel, som senere bliver til et skriftligt påbud.

Det oplyser Jane Petersen, der er teamleder i Kultur, Miljø & Erhverv i Aabenraa Kommune, i et skriftligt svar.

Hun fortæller, at det ikke er første gang kommunen har øje på forholdene på ejendommen. Og at kommunen tidligere har givet Kurt Beier Transport et påbud.

/ritzau/