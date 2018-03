Politi sigter Sarkozy for ulovlige pengebidrag fra Gaddafi

Den tidligere franske præsident Nicolas Sarkozy er onsdag blevet sigtet for korruption og ulovlig kampagnefinansiering.

Sarkozy mistænkes for i 2007 at have modtaget millioner af euro i ulovlige valgkampbidrag fra Libyens daværende leder, Muammar Gaddafi.

Efter fem års efterforskning og to dage med afhøring af den tidligere præsident vurderede dommere onsdag, at de har tilstrækkeligt med beviser til at sigte den 63-årige, skriver nyhedsbureauet AFP.

Han benægter, at han fik ulovlige bidrag til sin valgkamp. Anklagen om den libyske forbindelse har han betegnet som "grotesk", skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sarkozy har seks måneder til at appellere sigtelserne mod ham, hvilket han ifølge AFP sandsynligvis vil gøre. Samtidig vil dommerne skulle træffe endelig beslutning om, hvorvidt de har nok beviser mod ham til at tage sagen for retten.

Siden 2013 har efterforskere undersøgt påstande fra personer i Gaddafis væltede styre, herunder fra sønnen Seif al-Islam, om at Sarkozy modtog ulovlige bidrag i 2007.

Sagen fik for alvor vinger, da en fransklibanesisk embedsmand, Ziad Takieddine, fortalte mediet Mediapart om sin rolle.

Han fortalte, at han afleverede kufferter med fem millioner euro i kontanter, som han havde hentet i Libyen, til Sarkozy og dennes tidligere stabschef Claude Gueant.

I alt efterforsker politiet påstande om, at 50 millioner euro blev kanaliseret til Sarkozy og hans valgkamp.

Det er et beløb, der ligger langt over, hvad der er tilladt for politiske kampagner. Grænsen lyder på 21 millioner euro, skriver nyhedsbureauet AP.

Ziad Takieddine fortalte Mediapart, at han havde fået de fem millioner euro af chefen for Gaddafis efterretningstjeneste. Det skulle være sket på rejser i slutningen af 2006 og 2007.

Han fortalte, at han ved tre lejligheder gav pengene til Sarkozy og Gueant.

Det skete i Indenrigsministeriet, hvor Sarkozy dengang var minister.

Sarkozy var Frankrigs præsident fra 2007 til 2012.

/ritzau/