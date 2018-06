Politi slår til i storstilet aktion: Otte anholdt

NORDJYLLAND: Otte formodede indbrudstyve er tirsdag blevet anholdt i en storstilet politiaktion i hele Nordjylland.

Det oplyser Nordjyllands Politi til NORDJYSKE.

Et stort antal betjente slog til mod 20 adresser i en koordineret aktion i forbindelse med flere efterforskninger af indbrudssager.

De otte anholdte er mellem 25 og 44 år og alle fra Nordjylland. De sigtet for omfattende indbruds-kriminalitet mod villaer, lejligheder og enkelte forretninger. Der er blandt andet blevet stjålet designermøbler, værktøj, vin og elektronik for millioner af kroner ved de mange indbrud og tyverier.

Tirsdagens aktion - der er døbt Operation Marksmen - kommer efter længere tids efter efterforskning af flere sager, og foregik blandt andet i Frederikshavn, Hals, Vrå, Dronninglund, Aalborg, Skørping, Nørager og Aalestrup.

I en af sagerne har politiet slået til mod flere adresser i Vendsyssel-området, hvor politiet mener, at der er opbevaret tyvekoster fra flere tilfælde af indbrud.

Ud over beslaglæggelse af formodede tyvekoster har betjentene også beslaglagt hash, kokain og doping.

Flere anholdelser på vej

- Aktionerne forløb fredeligt og roligt, og de anholdte er nu kørt til vores politistationer i Hjørring, Frederikshavn, Aalborg og Hobro - hvor vi er i gang med at afhøre dem, siger politikommissær Sune Myrup, der leder politiets efterforskning.

Alle de anholdte sigtes for indbrud eller tyveri, og når alle afhøringer i løbet af dagen er afsluttet, vil de formentlig blive løsladt. Men aktionen var også for at sende et kraftigt signal til indbrudsmiljøet, fortæller politikommissæren.

- Vi efterforsker målrettet og intensivt mod indbrudskriminalitet - og derfor glæder det mig, at vi kunne skride til så mange anholdelser i dag, siger Sune Myrup og tilføjer:

- Afslutningen på sommeren skæmmes for de borgere, der kommer hjem fra ferie til et indbrudsramt hus. Jeg håber, at vi med dagens aktion har sendt et signal til indbrudsmiljøet, der bidrager til et fald i sommer-indbrud.

Politiet har i alt haft 15 gerningsmænd i kikkerten, og Sune Myrup understrege, at efterforskningen forsætter.

- Vi søger stadig efter de sidste personer, og min forventning er, at der i kommende tid kommer til at ske yderligere anholdelser, siger han.