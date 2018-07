Politi stopper unge i bil med mistænkeligt indhold

HOBRO: Nordjyllands Politi anholdt natten til lørdag en mand og to drenge i en kassevogn, der var fyldt med, hvad politiet mener er tyvekoster.

En patruljevogn bemærkede omkring kl. 02.15, at kassevognen kom kørende ud fra en ejendom ved den lille by Monstrup nordøst for Hobro.

Politiet stoppede bilen, hvori der sad en 20-årig mand, en 17-årig dreng og en 15-årig dreng, alle fra det vestlige Himmerland.

I bilen fandt politiet en række ting, som vurderes at være tyvekoster. Heriblandt en havetraktor.

Alle tre i bilen blev anholdt og taget med til afhøring, oplyser vagtchef Michael Elkjær fra Nordjyllands Politi.