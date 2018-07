Politi tjekker bremser på Dana Cup-busser: Sådan er resultatet indtil nu

HJØRRING: Mandag eftermiddag tog Nordjyllands Politi hul på en omfattende kontrol af de busser, der hele ugen skal transportere tusinder af børn og unge rundt under dette års Dana Cup-fodboldturnering.

Sidste år dumpede politiet halvdelen af busserne, fordi de var for farlige at køre rundt i - blandt andet på grund af dårlige bremser. Nogle af busserne måtte sidste år køre direkte i synshallen, mens andre fik klippet nummerpladerne på stedet.

De mange fejl på busserne gav genlyd i hele landet, og bus-sagen endte da også med at blive et varmt emne på Christiansborg.

Håber det er blevet bedre

Nu håber Nordjyllands Politi, at sidste års store fokus på problemerne har hjulpet.

- Vi laver endnu en kontrol i år for at se, hvordan det ser ud. Det var jo ikke godt sidste år, men vi håber, at det er blevet bedre, siger vicepolitiinspektør Ole Juul Schmidt.

Politiet har taget opstilling med mobilt kontroludstyr, der svarer til det, man finder i en synshal.

På den måde kan politiet på stedet lave en gennemgribende kontrol af bussernes sikkerhed.

Kun småfejl indtil nu

Mandag eftermiddag kort før kl. 15 havde politiet kun fundet små fejl ved de 11 busser, som var kontrolleret på det tidspunkt.

Det var småfejl som for eksempel en brandslukker, der havde overskredet udløbsdatoen.

Så foreløbig ser det generelt godt id, oplyser politiassistent Lars Eriksen fra tungvognkontrollen hos Nordjyllands Politi.

Politiet kontrol af busser ved Dana Cup fortsætter de kommende dage

Dana Cup-direktør Jette Andersen har det fint med, at busserne, der bruges ved Dana Cup, bliver kontrolleret.

- Vi har gjort, hvad vi kan, for at sikre os, at busserne er OK, siger hun til NORDJYSKE Medier.