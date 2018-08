Politi tog fejl af eksbokser og storsvindler

PANDRUP: Klokken halv fire natten til fredag bankede det på døren hos tømrermester Kasper Bruun i Pandrup.

Uden for stod to uniformerede politifolk, og de ville anholde den tidligere professionelle bokser og køre ham til arresten i Hobro.

Politiet troede, at Kasper Bruun var identisk med svindleren med det samme navn (og samme stavemåde). Han har gennem to-tre år blandt andet solgt ikke-eksisterende biler og udlejer ikke-eksisterende lejligheder.

Men alt det vidste tømrermester Kasper Bruun ikke, så han bekræftede sit navn og inviterede lettere forvirret men høfligt ordenshåndhæverne indenfor.

- Det kunne jo være så meget - nogen i familien kunne være kommet til skade, siger Kasper Bruun.

Det var først da betjentene informerede ham om, at han skulle anholdes og køres til Hobro, at det gik op for Kasper Bruun, at der var noget galt.

- De var overbeviste om, at jeg var svindleren Kasper Bruun, og da jeg sagde, at det er jeg ikke, var det helt tydeligt, at de troede, at jeg løj dem lige op i hovedet. Hold nu op, det er jo dig, sagde de.

Politifolkene fortalte, at de kort forinden havde banket på hos et ægtepar i nabolaget og spurgt efter Kasper Bruun. Ægteparret havde ingen ved det navn i huset.

- Jeg formoder, at ægteparret har fortalt politiet, at de vidste, hvor jeg boede. Alle kender mig jo her i Pandrup, siger Kasper Bruun.

Han ville under ingen omstændigheder med til Hobro og greb efter den sidste udvej at bede politifolkene om at google "svindleren Kasper Bruun".

- Så blev de en lille smule usikre, kunne jeg se. De bad mig om mit cpr-nummer, der jo ikke er det samme, som svindleren Kasper Bruuns cpr-nummer, men de troede åbenbart ikke på, at jeg opgav mit rigtige cpr-nummer, for de bad om at se mit pas, fortæller eks-bokseren.

Først da passets foto og cpr-nummer var blevet inspiceret, undskyldte betjentene og forlod huset.

Kasper Bruun forstår, at der kan ske fejl, men han kalder politiets opførsel fuldstændig amatøragtig.

- Min bil stod i indkørslen, og hvis de bare havde tjekket registreringsnummeret, havde de allerede dér fået et andet cpr-nummer, end svindlerens nummer. Jeg synes, det er under al kritik. Jeg har to små børn, der heldigvis ikke vågnede. Det er heller ikke ret professionelt at lade sig dirigere af oplysninger fra et tilfældigt ægtepar, siger Kasper Bruun, der ikke fik sovet mere den nat.

Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.