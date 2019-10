Slåskamp på station var årsag til togstop

KØBENHAVN:En slåskamp på Flintholm Station mellem to mænd var lørdag aften årsagen til, at der i cirka to timer ikke kørte metrotog mellem Vanløse og Frederiksberg.

Det fortæller Rasmus Nielsen, central efterforskningsleder ved Københavns Politi.

- To mænd har været oppe at slås omkring perronen ved metroen, og derfor var vi nødt til at standse trafikken i et stykke tid, mens vi lavede undersøgelser. Den ene har i hvert fald pådraget sig skader på den ene hånd.

- Vi har ikke nogen anholdt for nuværende. Men vi arbejder videre med sagen, siger Rasmus Nielsen.

Han fortæller, at politiet også er i gang med at gennemse videoovervågning fra stedet.

Københavns Politi begyndte tidlig lørdag aften at undersøge voldsepisoden ved Flintholm Station.

Undersøgelserne blev afsluttet cirka klokken 20.20, hvor politiet ikke havde yderligere at oplyse af hensyn til den videre efterforskning. Men en time senere ville Rasmus Nielsen gerne sætte ord på forløbet.

Togdriften mellem Vanløse og Frederiksberg har i løbet af aftenen været forstyrret på grund af politiets arbejde.

I cirka to timer kørte der ingen metro mellem de to stationer. Og da den kørte igen, var det i første omgang helt uden stop på Flintholm Station.

