Politiaktion viste alvorlige fejl på busser

HJØRRING: Politiet var tirsdag i forbindelse med Dana Cup ude at lave kontrol af blandt andet de shuttlebusser, som fragter deltagere til og fra baneanlægget. Politiet standsede omkring ti busser, hvor de fem af dem var i så dårlig stand, at de enten blev indkaldt til syn eller fik fjernet nummerpladerne omgående. Det oplyser politikommissær ved Nordjyllands Politi Claus Kjær Pedersen.

Dana Cup afviser ansvar

Af de fem busser, der var problemer med, var der to, der fik taget nummerpladerne. Den ene fordi den havde så dårlige bremser, at det ikke var forsvarligt at køre videre, og den anden fordi den havde et løst styrehus. Dana Cup henviser til deres presse- og kommunikationsansvarlige Torben Vandsted, som er glad for, at politiet har taget sig af de busser, som ikke fungerede optimalt, men oplyser at det ikke er Dana Cup, der har ansvaret for at busserne fungerer, som de skal.

- Vi tager selvfølgelig situationen til efterretning, men det er ikke os, der har ansvaret. Vi hyrer nogle vognmænd, og går ud fra at tingene fungerer, siger Torben Vandsted og fortsætter.

- Vi har ikke mulighed for at rende rundt og kontrollere busserne, men det er klart, at oplever vi, at den samme vognmand leverer busser, der ikke er anvendelige, så beder vi om at få en anden vognmand, siger Torben Vandsted.

Politiet fortsætter deres kontrol de næste dage, mens der er Dana Cup.