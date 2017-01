SKAGEN: Kystdirektoratet har indgivet politianmeldelse for ulovlig flytning af sand fra klitterne bag sommerhuset Fellen ved Gammel Skagen. Sandet ligger nu som et spinkelt værn mod nye angreb fra havet imod huset, der styrtede delvis sammen under nytårsstormen Urd.

Frederikshavn Kommune reagerede på sammenstyrtningen med et påbud om at sikre ruinen, så den ikke var til fare for mennesker.

Umiddelbart efter nytår blev den tilsandede stikvej gennem klitterne ud til Fellen ryddet med entreprenørmaskiner. Det var nødvendigt for at få afstivningsmateriel og hegn til afspærring frem til huset.

Kystdirektoratet vil ikke uddybe baggrunden for den nye anmeldelse for indgreb i klitterne. Fellens ejer, fabrikant Carsten Kastrup, Holstebro, er tidligere politianmeldt for ulovlig kystsikring ved Fellen, som han købte for 8 år siden for 4,3 mio. kr.

Formanden for kommunens tekniske udvalg, Lars Møller (V), troede først, at stormens ødelæggelser ville føre til nedrivning af den skæmmende ruin, som spærrer for færdslen langs stranden.

Men det sammenstyrtningstruede hus er nu afstivet, og der er opsat hegn omkring for at forhindre, at nysgerrige kommer til skade.

Kommunen har besigtiget forholdene, og vurderingen lyder, at bygningen ikke længere udgør en fare.

- Derfor har kommunen ikke hjemmel til at kræve nedrivning, siger udvalgsformanden. - Så farcen kan fortsætte i 2017.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Carsten Kastrup. Han i årevis kæmpet forgæves mod sin egen grundejerforening og myndighederne for at få huset omfattet af ny kystsikring ved Gammel Skagen. Men det har nu tilsyneladende opgivet.

I hvert fald har han sendt en ansøgning til kommunen om principgodkendelse dispensation til af udmatrikulering af en bagved liggende grund, som han har mulighed for at købe til opførelse af et nyt sommerhus.

Ansøgningen ligger til udtalelse hos naboer og hos Naturstyrelsen, som skal godkende en dispensation.