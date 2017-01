BRØNDERSLEV: Brønderslev Kommune er ved at miste tålmodigheden over for biogasanlægget GFE Krogenskær, og nu er en politianmeldelse på tapperne.

Selv om virksomheden har fået flere påbud, er der fortsat lugtproblemer.

Det var der også tirsdag, da Brønderslev Kommunes miljøfolk var på besøg.

Formand for teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune, Karsten Frederiksen (K), fortæller, at problemet har stået på i lang tid.

- Teknik og miljøudvalget har derfor på det foreliggende grundlag foretaget den principielle beslutning om, at kunne foretage politianmeldelse, og vi afventer alene, hvorvidt den kommende undersøgelse måtte vise forhold, der ændrer på denne beslutning, siger Karsten Frederiksen

Det kvalificerede og akkrediterede firma, som både skal afdække gener og komme med forslag, sættes straks på opgaven, tilføjer plan og miljøchef Asger Nielsen.

I forbindelse med behandling af sagen har ejerne af GFE Krogenskær bedt om et møde med teknik og miljøudvalget. Virksomheden meldte dog fra med få dages varsel, idet de alene ønskede mødet afholdt på virksomheden, men politikerne ønsker det på rådhuset.