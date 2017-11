Politibeskyttelse: Miljøfolk beskyttes mod vred borger

JERSLEV: En borger på Jerslev-egnen bliver nu anmeldt til politiet, fordi han gang på gang overhører Brønderslev Kommunes påbud omkring afbrænding af affald fra køkkenskabsproduktion. Han er tidligere anmeldt for trusler og vold mod kommunale embedsmænd.

Brønderslev Kommune har været på kontrolbesøg på ejendommen både 26. juli, 30. august og senest 13. oktober og efter besøget 30. august fik ejeren en ny indskærpelse. Men han har meddelt, at han ikke vil efterkomme påbuddet.

Metalrør i træaffald

Ved kontrolbesøget 30. oktober var politiet med sammen med to kommunale medarbejdere.

Sagen opstod allerede 5. juli efter anmodning fra Hjørring Kommune, og allerede 10. juli rykkede Brønderslev Kommunes ud.

Her kunne det konstateres, at der blev fyret med laminerede plader fra køkkenskabs-produktion i halmfyret.

Der blev i laden fundet en stor stak af dette træaffald. Dyngen af træaffald indeholdt hvid laminatbelægning, plastikstumper, søm og andet metal. I asken er der fundet metalrør med mere.

Afbrændingen fortsatte

Ejeren af halmfyret har fortalt, at affaldet er registreret som biomasseaffald, der må afbrændes. Men Brønderslev Kommunes kontrollanter er ikke enig her.

Ejeren fik allerede 10. juli besked på at stoppe med at brænde det af, ligesom han fik besked på ikke at sprede asken. Men de to efterfølgende kontrolbesøg viste, at afbrændingen fortsatte.

Halmfyrets ejer skulle vise dokumentation for, at affald og aske var bortskaffet. Men det er heller ikke sket.

Ejeren var endda meget vred over at få uanmeldt besøg og skældte ud på kommunens sagsbehandlere.

Anmeldt for vold og trusler

Ved kontrolbesøget 30. august var der leveret et nyt læs af det farlige affald.

Ejeren slog fast, at han ikke ville fjerne hverken affald eller aske. Han fortalte også, at han havde asken ud på sine marker efter at have fjernet større metalstykker, selv om han har fået besked på, at det ikke er tilladt.

Brønderslev Kommune anmeldte manden til politiet for vold og trusler efter besøget 30. august. Og hver gang der er kontrolbesøg, skal der være mindst to medarbejdere fra kommunen, og de skal have politibeskyttelse.