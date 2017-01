NORDJYLLAND: En politibetjent fra Nordjyllands Politi blev fredag morgen offer for en udskridende bil, da der i løbet af kort tid skete flere uheld på motorvej E45 lige syd for afkørslen til Haverslev.

- Klokken 5.40 fik vi første melding om et uheld. En bil skred ud i det glatte føre og rullede rund, før den landede på taget i nødsporet. Vi sendte en patrulje derned, og da en af vore betjente netop var steget ud af sin patruljevogn, blev han ramt af en anden bil, der skred ud. Denne bil var først skredet ud og gledet ind i bilen, som var landet på taget. Herfra gled den altså videre og ramte betjenten, forklarer vagtchef Michael Elkjær, Nordjyllands Politi.

Betjenten blev kørt til Aalborg Universitetshospital, hvor det blev konstateret, at han havde hjernerystelse samt beskadiget en finger, der måtte sys. Betjenten er udskrevet og sendt hjem.

Nok et uheld

200 meter længere sydpå skete der umiddelbart bagefter det første uheld nok et uheld, der involverede flere biler.

- Der blev sendt syv ambulancer til stedet på grund af indmeldingen om de mange implicerede biler. Meldingen lyder på, at fire personer er kørt på sygehuset i Aalborg med lettere kvæstelser, fortæller vagtchefen.

Motorvej E45 var i længere tid afspærret i sydgående retning mellem fra kørsel 33 til Haverslev og frakørsel 34 til Hobro Nord.

En politipatrulje oplevede at skride ud på vej til uheldsstrækningen.

Motorvejssporet blev spærret cirka klokken 06.25, og trafikken blev ledt fra ved Haverslev. Ved 8-tiden blev der åbnet ét spor i sydgående retning. Og ved 8.30-tiden var motorvejen igen fuldt passabel. Men der var dog i nogen tid en del kødannelse på stedet.

Ekstremt glat

Nordjyllands Politi advarer om, at vejene er ekstremt glatte veje i hele landsdelen fredag morgen, selv om der saltes flere steder.

- folk skal altså køre efter forholdene. Det er der i hvert fald en del bilister, der ikke har gjort her til morgen. Jeg blev for eksempel overhalet flere gange på vej på arbejde af bilister, der kørte alt for hurtigt i betragtning af de glatte veje, konstaterer vagtchef Michael Elkjær.