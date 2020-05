Politibil kører direkte ind i demonstranter i Brooklyn

NEW YORK CITY: Kaos og protester brød lørdag ud for tredje dag i træk i New York City, hvor politi og demonstranter stødte sammen i bydelen Brooklyn.

I kvarteret Prospect Heights blokerede en gruppe demonstranter for en politibil, der kort tid efter gassede op og kørte direkte ind i menneskemængden.

Videoen af hændelsen, der fandt sted kort efter klokken otte lørdag aften lokal tid, er blevet delt flittigt på de sociale medier.

Det er uvist, om nogle af demonstranterne kom til skade.

Byens borgmester, Bill de Blasio, udtaler om videoen, at han "ville ønske, at politiet ikke havde gjort det".

Han tilføjer dog også, at der har været en kontekst til videoen. Det skriver CNN.

Frem til klokken ni lørdag aften lokal tid er der blevet foretaget over 100 anholdelser i New York City som følge af voldelige protester.

Det fortæller en højtstående politiembedsmand til NBC News.

Embedsmanden fortæller videre, at mindst 15 politibiler er blevet brændt af på Manhattan og i Brooklyn.

Sent lørdag aften marcherede hundredvis af demonstranter gennem centrum af Brooklyn og blokerede for trafikken, mens de sang "ingen retfærdighed, ingen fred".

På deres vej ødelagde de vinduer til banker og malede graffiti på bygninger.

Det rapporterer mediet Newsday.

Da demonstranterne nåede Barclays Center, blev de mødt med barrikader og maskerede politibetjente, som bevogtede indgangen til den store arena.

Demonstranter protesterer på tværs af USA over en sort mands død i Minneapolis mandag.

46-årige George Floyd mistede livet, efter at en hvid politibetjent havde siddet med sit knæ på Floyds hals i adskillige minutter under en anholdelse.

Mens protesterne fortsætter i New York City sent lørdag aften lokal tid, påtaler Bill de Blasio den systematiske racisme, der foregår i det amerikanske samfund.

- Vi kan ikke fortsætte sådan her, siger han ifølge CNN.

Borgmesteren refererer samtidig til en hændelse i Central Park for nylig, hvor en hundelufter ved navn Amy Cooper konfronterede en sort mand.

- Hun kriminaliserede bogstaveligt talt det at være en sort mand, siger Bill de Blasio.

/ritzau/