Politibil ramt af skud - unge flygter på scooter

KØBENHAVN: En civil politibil er fredag aften blevet ramt af flere skud ved Mjølnerparken på Nørrebro i København. Det oplyser Københavns Politi til Ritzau.

- Ingen personer er ramt, siger vicepolitiinspektør Rasmus Bernt Skovsgaard.

Efter skyderiet flygtede to unge mænd på scooter fra stedet.

- Det er dem, der har afgivet skuddene, siger Rasmus Bernt Skovsgaard.

Fredag omkring klokken 20.30 ved han ikke, om betjentene har været i livsfare.

- Vi ved ikke, om de var steget ud, eller om de var i køretøjet, siger vicepolitiinspektøren.

Billeder fra gerningsstedet synes at vise, at flere af bilens ruder er ramt af skud, herunder forruden. Den oplysning ønsker Københavns Politi fredag aften ikke at kommentere.

/ritzau/