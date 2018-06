Politichef tiltales for uagtsomt drab i Hillsborough-tragedie

En politichef, som havde ansvar for sikkerheden under den største tragedie i britisk sportshistorie, bliver tiltalt for uagtsomt manddrab ved særligt skærpende omstændigheder.

Det har en britisk dommer fredag ifølge BBC afgjort om den ulykkelige hændelse på Hillsborough Stadium en forårsdag i 1989, da 96 tilhængere af fodboldklubben Liverpool blev mast og omkom under kaotiske scener.

En 18 år gammel kendelse har blokeret for, at spørgsmålet om politichef David Duckenfields skyld kunne prøves ved retten.

Den beslutning har dommer Peter Openshaw fredag ved retten i Preston ophævet.

Fire andre bliver også tiltalt i relation til tragedien 15. april 1989 under en semifinale i FA Cuppen mellem Liverpool FC og Nottingham Forest i Sheffield.

David Duckenfield gav ordren til at åbne portene for flere fodboldfans, som ventede på at komme ind på det allerede fyldte stadion.

Resultatet blev et ustyrligt kaos på tribunerne, hvor mange hundrede mennesker blev mast. 96 omkom, og 500-1000 mennesker blev kvæstet.

/ritzau/