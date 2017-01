HOBRO: Branden, der kostede en 59-årig kvinde på H I Bies Plads i Hobro livet, opstod i soveværelset. Det har politiets teknikere slået fast, efter at have undersøgt stedet.

Det har ikke været muligt for teknikerne at fastlå, hvordan branden opstod helt præcist. Dog mener de, at det højst sandsynligt har været et stearinlys, en cigaret eller en kortslutning i el-installationen, der har startet branden.

- Vi kan konkludere, at branden er opstået i hjørnet af soveværelset, og det er formentlig rygning i sengen, et nedbrændt stearinlys eller en el-installation, der har startet branden, siger politikommissær Preben Møller.

- Det har ikke været muligt at undersøge el-installationen, da det var smeltet helt bort. Det kunne ellers have be- eller afkræftet den teori.

Med de tre mulige årsager slår politiet også fast, at der ikke har været tale om en forbrydelse.

- Der er ikke noget, der tyder på en kriminel handling. Det er uheldige omstændigheder, der har været skyld i branden, siger Preben Møller.

Der er torsdag blevet foretaget en obduktion, og den viser, at den 59-årige kvinde døde af kulilteforgiftning.