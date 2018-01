Politiet: Sådan spænder du ben for identitetstyven

DANMARK: Hvis pungen bliver stjålet, er de fleste gode til at få spærret de kort, som tyvene vil forsøge at lænse.

Men for mange kan det også betale sig at spærre personnummeret. Mistede identifikationskort og pas giver nemlig mulighed for at misbruge dit cpr-nummer til at forsøge at oprette lån, anmode om kreditter og købe på afbetaling.

Men med en kreditadvarsel på dit cpr-nummer kan virksomheder slå op, om du har markeret en risiko for, at en anmodning fra dit cpr-nummer kan være identitetsmisbrug.

Det vil være et signal til virksomhederne om at udvise særlig opmærksomhed i forbindelse med deres identitetskontrol, før der ydes lån eller kredit, skriver Det Centrale Personregister (CPR) på sin hjemmeside.

For alle over 15 år

Alle over 15 år kan knytte en kreditadvarsel til sit personnummer.

- Uanset om de kriminelle bruger internettet eller stjålne identifikationskort til at udgive sig for at være en anden, så er det godt gammeldags bedrageri, fortæller Niels Denny Sørensen, der er vicepolitiinspektør og operativ chef hos Rigspolitiets Cyber Crime Center.

Han mener, at især personer, som tidligere har oplevet at få deres oplysninger stjålet eller misbrugt, kan gøre brug af kreditadvarslen.

- Det er lidt som at gå med livrem og seler, men vi ser ingen grund til, at man ikke skal tilmelde sig, for alt andet lige sætter man en forhindring mere op mellem sig selv og bedrageren.

Alle banker herhjemme har adgang til cpr-registret og dermed også kreditadvarslerne, fortæller Kenneth Joensen, juridisk direktør i bankernes paraplyorganisation Finans Danmark.

FAKTA Sådan opretter du en kreditadvarsel - Find det via www.borger.dk.

- Søg på kreditadvarsel.

- Du skal bruge NemID for at oprette eller afmelde en kreditadvarsel på dit cpr-nummer.

- Du kan selv slå advarslen fra igen, når du har behov for at søge om lån eller kredit et sted.

Kilder: cpr.dk, borger.dk

Hvis du mister pas eller kørekort

Det er helt frivilligt, om man vil oprette advarslen. Ifølge Borger.dk kan det især være relevant, hvis du har mistet pas eller kørekort og er bekymret for, om det kan misbruges.

- Der kan for eksempel være tale om, at en identitetstyv udgiver sig for at være dig ved at vise dit pas i forbindelse med køb af en mobiltelefon på afbetaling, lyder et eksempel.

Hvis en bedrager har held til at misbruge din identitet, hæfter du ikke for de tabte penge.

- Men det kan være dødhamrende besværligt og koste tid, penge og kræfter at godtgøre, at det ikke er dig selv, der har lånt de her penge, fortæller Kenneth Joensen.

Du hænger på ansvaret

Ansvaret for at bevise at det ikke er dig, der har anmodet om kredit, er nemlig dit. Og det kan være stressende at bevise, at man er offer for bedrageri, mens rykkere, inkassobreve og lignende vælter ind ad brevsprækken.

Derfor kan også danskere uden tidligere problemer med identitetstyveri have fordel af advarslen, vurderer politiet.

I cpr-registret kan du selv slå advarslen til og fra - og det kan blive nødvendigt at gøre det, hvis du selv står og skal ansøge om en kredit eller vil købe på afbetaling.

- Du skal være opmærksom på, at hvis du har indsat en markering om kreditadvarsel, så kan du opleve vanskeligheder i forbindelse med lån eller kredit, advarer cpr.dk.

/ritzau fokus/