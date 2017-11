Politiet advarer folk i nattelivet om MobilePay-tricktyve

DANMARK: Fyns Politi advarer mod en tilsyneladende ny form for tricktyveri, hvor kriminelle forsøger at tømme folks konti.

Advarslen kommer, efter at politiet i Odense natten til lørdag modtog et par anmeldelser om fupnummeret, skriver fyens.dk.

Hvor meget, der eventuelt er stjålet, fremgår ikke af artiklen.

Ifølge vagtchef Steen Nyland fra Fyns Politi relaterer tyverierne sig til MobilePay.

- Der sker det, at folk henvender sig og fortæller, at de har penge på deres konto, men ikke har dankort med. De spørger, om de kan få lov at overføre et beløb via MobilePay til dem, de kontakter, mod at sidstnævnte så hæver pengene til dem, forklarer han.

- Hvis personen indvilger i det, får man overført et mindre beløb, men der sker så det bagefter, at man får lænset sin konto, fortæller vagtchefen.

Hvordan tyvene gør det rent teknisk, ved politiet ikke endnu. MobilePay afviser dog, at det er appen, som der bliver misbrugt.

Pressechef hos MobilePay Peter Kjærgaard kalder det i stedet en form for "korttricktyveri". Af hensyn til efterforskningen ønsker pressechefen ikke at uddybe yderligere, hvordan tricktyvene formår at tømme folks konti.

- Vi arbejder på højtryk for at finde en løsning, så den her type kriminalitet ikke kan lade sig gøre. Vores anbefaling her og nu er, at man ikke skal sende penge til folk, man møder på gaden, siger Peter Kjærgaard til Ritzau.

Hos politiet lyder samme opfordring.

Det er endnu usikkert, hvor udbredt denne type tricktyveri er.

Rigspolitiet har endnu ikke kendskab til flere sager og afventer af denne grund Fyns Politis efterforskning, oplyser pressechef Thomas Kristensen fra Rigspolitiet til Ritzau.

Fyns Politi oplyser ligeledes, at de har modtaget flere lignende anmeldelser de seneste måneder, og at de forsøger at få afklaret, hvordan tricktyvene bærer sig ad.

/ritzau/