Politiet advarer: Tricktyve er på spil

VENDSYSSEL: Nordjyllands Politi mistænker, at de samme to kvinder kører rundt i Vendsyssel og forsøger at fuppe butikker med vekseltrick. Det oplyser politikommissær ved Nordjyllands Politi, Peter Skovbak.

Torsdag fik Nordjyllands Politi tre anmeldelser om forsøg på tricktyveri inden for kort tid.

Klokken 11.15 fik en kiosk ved Hedebo Strand Camping i Sæby besøg af to midaldrende kvinder. De ville betale for et par strømper til 40 kroner med en 1000 kroneseddel og derefter have vekslet penge.

Medarbejderne blev mistænksomme og afviste de to kvinder, der kørte fra stedet i en stor bil, formentlig en Audi.

Forsøgt tricktyveri

Politiet har en formodning om, at der er tale om forsøg på tricktyveri, som er et tilbagevendende problem.

- Vi ser med jævne mellemrum, at der kommer nogle på besøg heroppe, der forsøger sig med de veksletrick, hvor de veksler penge frem og tilbage og snyder sig til flere penge, siger Peter Skovbak.

De to kvinder beskrives som henholdsvis 30 og 50 år med østeuropæisk udseende.

Falsk 1000 kroneseddel

Klokken 12.30 anmelder en skobutik i Nørregade i Sindal om en lignende hændelse. To kvinder ville købe snørebånd for 35 kroner og betalte for varen med en 1000 kroneseddel. Butiksmedarbejderen fik dog mistanke om, at der var tale om en falsk seddel og afviste de to kvinder, der også her forsøgte at veksle penge.

Kort tid efter fik en tøjforretning i Sindal besøg af to kvinder, der udviste mistænkelig adfærd.