52-årig mand ramt af skud under Stram Kurs-demo i Aarhus

AARHUS:En Stram Kurs demonstration i Gellerupparken i Aarhus udviklede sig fredag eftermiddag dramatisk, da politiet affyrede skud mod en 52-årig mand, der truede med en kniv.

På Facebook skriver partiets leder, Rasmus Paludan, at han er blevet angrebet med kniv.

"Ingen skader på mig", lyder det videre.

I en pressemeddelelse fredag aften oplyser Østjyllands Politi, at den 52-årige omkring klokken 15.25 gik om bag politiets afspærring, mens han viste en kniv frem.

På en video fra stedet kan man se en midaldrende mand i hvidt jakkesæt, der står med en kniv, mens en bil hastigt kører fra stedet.

Overfor manden står flere betjente med trukne pistoler, mens en betjent forsøger at få tilhørere uden for billedet til at gå væk.

- Hvis der bliver skudt, er det jer, der bliver ramt, advarer han.

Fra flere tilhørere lyder det, at manden med kniven er syg.

- Han er syg. Han gør ikke noget, lyder det fra tilhørerne.

Den hvidklædte mand smider ikke kniven trods adskillige opfordringer. En betjent affyrer et varselsskud, men da manden ikke reagerer, bliver han skudt i benet.

Politiet understreger i pressemeddelelsen, at den 52-årige ikke ramte nogen med kniven.

- Han er nu indlagt på hospitalet, men er p.t. uden for livsfare, skriver Østjyllands Politi.

På et pressemøde fredag aften siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen, at politiet endnu ikke ved, hvad manden råbte under episoden, eller hvad hans motiv var.

Han kan ikke sige, hvad manden er sigtet for.

- Vi er endnu tidligt i efterforskningen, forklarer han.

Anklagemyndigheden skal senest lørdag beslutte, om den 52-årige skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om fængsling.

Efter episoden kom det til uroligheder, hvor nogle maskerede sig. Der blev kastet sten og affyret fyrværkeri mod politiet.

- To betjente blev ramt men kom umiddelbart ikke alvorligt til skade, hedder det i pressemeddelelsen.

Tidligt fredag aften er der dog ro i området.

Som altid, når personer kom alvorligt til skade i mødet med politiet, er episoden meldt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP.

Det skriver DUP på sin hjemmeside, hvor det fremgår, at manden er ramt af et enkelt skud i benet.

DUP skal undersøge, om alle regler er overholdt i forbindelse med episoden, og når undersøgelserne er færdige sendes en redegørelse til Statsadvokaten - i dette tilfælde til Statsadvokaten i Viborg.

Rasmus Paludans demonstrationer, hvor han ofte brænder koranen af i områder med mange muslimer, har flere gange ført til uroligheder.

Værst gik det for sig den 14. april sidste år, da han demonstrerede på Blågårds Plads på Nørrebro i København.

Demonstrationen førte til voldsomme optøjer med vold og hærværk i bydelen.

Mindst ti personer er siden blevet dømt for blandt andet vold mod politiet, grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden og overtrædelse af maskeringsforbuddet.

