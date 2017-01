København. Københavns Politi har lørdag anholdt tre personer i forbindelse med en trafikulykke, der kostede en 22-årig mand livet.



- De vil senere i dag blive krævet fængslet i et grundlovsforhør, siger den centrale efterforskningsleder i Københavns Politi Morten Smith tidligt lørdag eftermiddag.

Ulykken skete, da to biler ved 3.45-tiden kørte sammen i krydset mellem Åboulevarden og Jagtvej.

Den ene bil, hvor den 22-årige var passager, kom kørende ad Jagtvej mod Falkoner Allé. Den anden bil kom kørende ad Åboulevarden mod Ågade.

De tre personer, der er anholdt, sættes alle i forbindelse med den anden bil, oplyser Morten Smith.

Føreren af den bil, som den 22-årige sad i, er bragt til sygehuset, men skulle være uden for livsfare. Ingen af personerne i den anden bil kom alvorligt til skade.

Det er kort før klokken 14 uvist, hvornår grundlovsforhøret med de tre anholdte finder sted.

/ritzau/