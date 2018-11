Politiet bekræfter: Lisbet Nielsens ligdele er fundet

AARHUS: Østjyllands Politi bekræfter, at det er dele af Lisbet Nielsens lig, man søndag fandt ved Tirstrup Lufthavn.

Det var en gruppe jægere, der fandt et skelet i et skovområde nord for lufthavnen.

Det har vist sig at være skelettet af den 46-årige Lisbet Nielsen, der forsvandt fra sit hjem i Risskov tilbage i 2009, bekræfter politiet.

Den 46-årige sygeplejerske forsvandt fra sit hjem den 23. oktober 2009.

Hendes daværende kæreste blev anholdt for at have dræbt hende, men trods en intens og omfattende eftersøgning lykkedes det aldrig at finde hendes lig.

Kæresten, den 42-årige Bjarne Østergaard Madsen, nåede dog aldrig at blive stillet for retten for drabet.

Halvanden time før han skulle fremstilles i grundlovsforhør, hængte han sig den 31. oktober 2009 i sin celle i arresten i Aarhus.

Men ni år skulle der gå, før kvindens lig blev fundet.

- Det er en meget tragisk sag, som nu har fået et punktum. Retsmedicinerne vil nu forsøge at finde en dødsårsag, men det kan blive særdeles svært, da vi foreløbigt kun har enkelte dele, som har ligget i mange år, siger politiinspektør René Raffo i en pressemeddelelse.

- Men ellers betragter vi sagen som lukket, da vi har færdigefterforsket sagen, tilføjer han.

Ikke alle ligdele er blevet fundet, og Østjyllands Politi fortsætter dermed med sit arbejde i området.

Allerede onsdag erfarede Århus Stiftstidende, at der var tale om Lisbet Nielsens skelet.

/ritzau/