Politiet efter stor lastbilkontrol: Positivt resultat

NØRRESUNDBY: Tungvognscenter Nords store årlige kontrol af tungvogne fandt torsdag sted på parkeringspladsen ved Kvickly på Loftbrovej i Nørresundby.

Hertil blev lastvogne og andre store køretøjer fra morgenstunden og til ud på eftermiddagen hevet ind af politiets Tungvognscenter Nord, som sammen med en lang række repræsentanter for forskellige myndigheder minutiøst gennemgik bilerne for såvel materiel som eventuelt indhold.

Resultatet af kontrollen er endnu ikke opgjort, og der forventes ikke et endeligt resultat før et godt stykke inde i næste uge.

Politikommissær Claus Kjær-Pedersen, leder af Tungvognscenter Nord, oplyser, at der var et mindre antal lovovertrædelser end forventet. Der blev dog konstateret en del køretøjer med fejl og mangler, hvor af 11 blev indkaldt til syn.

- Så det har generelt set været en positiv oplevelse, siger han.

De store kontroller sker for at kontrollere bredt i forhold til tungvognstrafikken, der tæller køretøjer over 3500 kilo.

Læs meget mere om dagens kontrol på NORDJYSKE Plus.