Ulstrup: Østjyllands Politi oplyser i en pressemeddelelse, at man efterforsker sagen om de seks lig, der mandag blev fundet i et hus i Ulstrup, som en drabssag. To voksne og deres fire børn blev mandag fundet døde. Politiet oplyser, at der er tale om de seks personers bopæl.

Det er fortsat usikkert, hvad der helt præcist er sket, men undersøgelserne på stedet fortsætter tirsdag, hvor de seks vil blive obduceret.

- Vi efterforsker sagen som en drabssag, og vi er i fuld gang med at klarlægge de nærmere omstændigheder, lyder det i pressemeddelelsen.

Politiet understreger, at der er tale om en "ganske omfattende efterforskning", og at der formentlig vil gå nogle dage, før man kan sige, hvad der er sket med familien.

Politiet fik ved middagstid mandag en anmeldelse om et mistænkeligt forhold på adressen.

Cirka fire timer senere udsendte politiet en pressemeddelelse om, at man havde fundet seks lig.

/ritzau/