- Vi kan vise hende nogle af overvågningsbillederne, og ud fra billederne er det muligt, at kun kan udpege den formodede gerningsmand, oplyser politikommissær Preben Møller.

Tirsdag skal politiet afhøre kvinden igen for at få flere detaljer om den anmeldte voldtægt.

Poltiet har brugt mandagen på at undersøge det formodede gerningssted, ligesom de har sikret sig overvågningsbilleder fra de områder, hvor kvinden har fortalt, hun har været i løbet af aftenen.

En 22-årig kvinde har anmeldt en voldtægt i Hobro, som skal have fundet sted natten til søndag, politiet efterforsker sagen og skal se videoovervågning igennem

