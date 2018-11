Politiet gik efter nordjyske spritbilister: Flere sigtede

NORDJYLLAND: Som bebudet i forbindelse med J-dag fredag - hvor der nydes masser af julebryg - var ekstra mange betjente fra færdselspolitiet i Nordjylland kaldt på vagt.

De foretog spirituskontrol i Hjørring og Aalborg, og det er endt med flere sigtelser.

Ved kontrollen i Hjørring blev der taget blodprøve på to bilister, som mistænkes for spritkørsel. Ved kontrollen i Aalborg var der hele otte, som blev sigtet for at have for megen alkohol i blodet. Én bilist i Aalborg fik taget en blodprøve, fordi der var mistanke om, at han var narkopåvirket.

Ud over disse sigtelser blev en person sigtet for at køre bil, selvom han eller hun var frakendt kørekortet. Desuden blev der pillet nummerplader af to biler.

Endelig blev en person sigtet for at køre pirattaxa.

- Han kan nu se frem til en klækkelig bøde for forseelsen, lyder det i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

I alt syv færdselsbetjente og en læge deltog i kontrollen.