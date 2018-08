Pas på: Politiet holder øje med trafiksyndere på skolevejene

TRAFIK: Skolernes sommerferie er ved at være slut. På mandag ringer det ind til et nyt skoleår, og det betyder mange små, nye og urutinerede trafikanter på vejene.

Derfor skal erfarne trafikanter være ekstra opmærksomme, når de små begynder at bevæge sig ud i trafikken.

Igen i år har politiet fokus på at give børnene en god skolestart, og de vil være massivt til stede på skoleveje, fortæller Christian Berthelsen, der er politiassistent hos Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

- Det er vigtigt for os at sikre, at de nye trafikanter får en god start, og at love og regler overholdes, så alle kan komme sikkert frem og tilbage, siger han.

Indsatsen går i gang mandag og varer frem til den 24. august. I de 14 dage vil politiet sikre, at børnene kommer trygt og sikkert i skole.

- Det er vigtigt, at vi er der, fordi vi flere gange har set, at der bliver kørt for stærkt ved landets skoler, siger han.

Politiet vil have særligt fokus på, at travle forældre overholder de nedsatte fartgrænser omkring skolerne, og at både børn og andre passagerer i bilen er spændt fast, når de ankommer til skolen.

- Hvert år stopper vi desværre alt for mange bilister, der kører for stærkt, som har glemt at bruge sele på dem selv og deres barn, eller som undlader at respektere diverse forbudsskilte ved skolerne, siger Christian Berthelsen.

Politiet vil igen i år anvende både manuelle og automatiske kontroller for at medvirke til sikring af skolevejen og skride ind over for trafiksyndere.

Desuden vil politiet især fokusere på skolepatruljernes arbejde og forældrenes trafikale adfærd - herunder parkering i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne.

Rigspolitiet råder desuden forældrene til at træne børnene i deres daglige vej til skolen.

/ritzau/