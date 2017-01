HURUP: Til efteråret er det slut med en landbetjent i den sydlige del af Thisted Kommune.

Ledelsen hos Midt- og Vestjyllands Politi har besluttet at ændre på strukturen i hele kredsen og det har blandt andet betydet, at fem landbetjente skal arbejde et andet sted i kredsen.

Heriblandt landbetjenten i Hurup.

Ifølge chefpolitiinspektør Claus Hilborg er det en naturlig udvikling for at holde trit med de nye former for kriminalitet og han mener, at lokalkendskabet stadig vil være der, så længe der bor politifolk i Thisted Kommune og det mener han ikke er et problem.

Flere byer mister deres nærstationer som eksempelvis Struer og Bjerringbro, men i Nykøbing fortsætter stationen.

Borgmester Lene Kjelgaard Jensen (V) fra Thisted Kommune siger, at hun og de politiske kolleger vil holde godt øje med at politiberedskabet i Thy og på Mors ikke forringes yderligere.