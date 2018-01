Politiet i Sydney fanger vildfaren kænguru på Harbour Bridge

Det var angiveligt et forvirrende syn, der mødte bilisterne på Harbour Bridge i Sydney tidligt tirsdag morgen.

Således havde en mindre kænguru - en såkaldt wallaby - forvildet sig ind på den otte baner brede ikoniske bro kort før klokken fem lokal tid.

- Jeg har aldrig set noget lignende, men sådan er Australien, siger bilisten Dean til den lokale radiostation 2GB.

Et andet vidne, Michelle, fortæller til samme radiostation, at hun var bekymret for, om kænguruen ville blive ramt af en bil.

- Jeg tænkte, at det er umuligt at se kænguruer inde i byen på den måde. Jeg plejer kun at se dem ude på landet, siger hun.

Trafikkontrollører holdt øje med kænguruen, idet den forlod broen og sprang videre hen ad en motorvej og ind i centrum af Sydney. Her lykkedes det flere betjente at fange dyret.

Kænguruen slap uden alvorlige skader og blev fragtet til Sydneys zoologiske have, Taronga Zoo, for at blive tjekket yderligere.

Her kunne dyrlæger konstatere, at der var tale om en voksen han.

- Vi valgte at give den en indsprøjtning for at få den til at sove, da den var meget stresset, siger dyrlæge Larry Vogelnest til australske ABC News.

Myndighederne mener, at kænguruen kan være kommet fra en golfbane i forstaden Cammeray, som ligger mere end tre kilometer nord for Harbour Bridge.

Kænguruen skal nu overvåges på dyrehospitalet i Taronga Zoo en dag, før den bliver sluppet løs i naturen.

/ritzau/AFP