Politiet affyrer tre skud under jagt på biltyve på Fyn

ODENSE: Et biltyveri tog mandag en dramatisk drejning på Fyn og har blandt andet betydet, at betjente har skudt mod to mænd i forbindelse med en biljagt.

Ifølge Fyns Politi er ingen blevet ramt af skud.

Begivenhederne blev indledt ved 11-tiden i en bygning i landsbyen Brylle sydvest for Odense.

Her blev ejeren af en bygning slået ned af to mænd, der forsøgte at stjæle to biler fra adressen på Holmehavegyden.

Da den overfaldnes søn og svigerdatter derefter dukkede op, blev de forsøgt kørt ned af mændene, oplyser politiet.

De to biltyve slap væk i en koksgrå Audi A3, og politiet efterlyste derfor bilen med BA 81 172 på nummerpladen.

Efter cirka ti minutter på flugt fra politiet kørte den stjålne bil galt ud for Møllegyden 18 i Brylle. De to mænd fik hurtigt gang i bilen igen og kørte derefter direkte mod to betjente på stedet.

De to politifolk affyrede i den forbindelse tre skud for at få bilen til at stoppe. Det første var et varselsskud, hvorefter betjentene skød yderligere to gange mod bilen.

Alligevel lykkedes det mændene at fortsætte flugten.

Der gik dog ikke lang tid, før den stjålne bil blev fundet på en mark i området. Bilen blev opdaget kort før klokken 13, og 20 minutter senere blev en formodet gerningsmand anholdt.

Medgerningsmanden er mandag eftermiddag fortsat på fri fod, oplyser Fyns Politi.

Den anholdte gerningsmand er ikke blevet ramt af politiets skud, og han har oplyst til politiet, at den anden mand heller ikke blev ramt.

/ritzau/